Трое татарстанцев отдали мошенникам больше полумиллиона рублей
За сутки трое татарстанцев отдали мошенникам в общей сложности больше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
В Набережных Челнах 45-летняя женщина перевела мошенникам 250 тысяч, надеясь заработать на фондовом рынке. Она сделала несколько переводов на аккаунт, который создали мошенники.
В Сармановском районе Татарстана 58-летняя женщина пыталась вернуть потраченные на покупку БАДов деньги и перевела аферистам 151 тысячу рублей.
Жительница Казани также пострадала от рук мошенников. Она поверила неизвестным, когда те сообщили о возможности несанкционированного снятия ее денег. Девушка перевела 150 тысяч, будучи уверенной, что спасает свои сбережения.
Сейчас полиция устанавливает подозреваемых.
Ранее жительница Альметьевска лишилась более миллиона рублей, поверив телефонному аферисту.
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