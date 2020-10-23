Трое татарстанцев отдали мошенникам больше полумиллиона рублей

За сутки трое татарстанцев отдали мошенникам в общей сложности больше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В Набережных Челнах 45-летняя женщина перевела мошенникам 250 тысяч, надеясь заработать на фондовом рынке. Она сделала несколько переводов на аккаунт, который создали мошенники.

В Сармановском районе Татарстана 58-летняя женщина пыталась вернуть потраченные на покупку БАДов деньги и перевела аферистам 151 тысячу рублей.

realnoevremya.ru

Жительница Казани также пострадала от рук мошенников. Она поверила неизвестным, когда те сообщили о возможности несанкционированного снятия ее денег. Девушка перевела 150 тысяч, будучи уверенной, что спасает свои сбережения.

Сейчас полиция устанавливает подозреваемых.



Ранее жительница Альметьевска лишилась более миллиона рублей, поверив телефонному аферисту.

