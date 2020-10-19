Жительница Альметьевска лишилась более миллиона рублей, поверив телефонному аферисту

Жительница Альметьевска лишилась более миллиона рублей, поверив телефонному аферисту. Об этом рассказали в МВД РТ

Женщина заметила в интернете рекламу нового вида заработка, заполнила анкету, оставила заявку. Через несколько дней ей перезвонил мужчина, представившись брокером компании. Он предложил женщине заработать на фондовой бирже, купив иностранную валюту. Для этого он посоветовал установить на телефон специальную программу.

Женщина дала мошеннику доступ к своему IP, чтобы выйти на площадку международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют. Затем она сообщила свои данные банковских карт, логины и пароли для входа в личный кабинет. Мужчина все это время был на связи, показывал сумму выигрыша. А женщина продолжала вносить средства, оформляя кредиты в банках.

В какой-то момент она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Сейчас силовики устанавливают подозреваемых в мошенничестве.

