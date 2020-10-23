Пятикратная чемпионка России дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил

Российская тяжелоатлетка Аминат Масхадова дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Спортсменка нарушила пункт 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил (Запрет на участие в течение срока дисквалификации), приняв участие в одном из соревнований до завершения предыдущего отстранения. В 2016 году россиянка уже была дисквалифицирована на 8 лет.

Срок нового наказания 35-летней тяжелоатлетки начнет действовать с 12 августа 2023 года.

Масхадова является пятикратной чемпионкой России (2004, 2006, 2008, 2011, 2013) по тяжелой атлетике.

Также четырехлетнюю дисквалификацию получил штангист Алексей Малюк.

Напомним, ранее РУСАДА оправдало российского биатлониста Алексея Слепова по делу о нарушении антидопинговых правил.