Следком по РТ: бывший зампрокурора Нурлата признался в причастности к 6 взяткам

Новые детали уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора и водителя Нурлатской горпрокуратуры озвучил Следком по РТ. Обоих подозревают в посредничестве взяточничеству.



По версии следствия, в июле 2020 года к водителю Нурлатской городской прокуратуры обратился местный житель и попросил помочь сыновьям, привлекавшимся к уголовной ответственности. Подозреваемый сообщил, что в случае передачи через него должностным лицам правоохранительных органов 600 тыс. рублей, преследование по уголовному делу будет частично прекращено. В дальнейшем мужчина перевел 375 тыс. рублей на указанный подозреваемым счет, после чего последний был задержан сотрудниками УФСБ.

Водитель прокуратуры сообщил, что денежные средства получил по указанию зампрокурора Нурлата. После задержания бывший зампрокурора дал признательные показания и сообщил о своей причастности к шести эпизодам получения взяток.

Напомним, расследование этого дела взяла на контроль прокуратура Татарстана.