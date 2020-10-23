В Зеленодольске назначен новый руководитель исполкома
Новым руководителем исполкома Зеленодольского района РТ назначен Ильяс Ганиев. Об этом сообщает пресс-служба района.
Кандидатуру Ганиева одобрили во время второй сессии Совета Зеленодольского района четвертого созыва. До назначения Ганиев работал генеральным директором ООО «Гипермаркет «Кольцо».
Также на сессии депутатов одобрили кандидатуру Ольги Дегтевой на должность руководителя Финансово-бюджетной палаты района.
Ранее в Казани избрали нового главу исполкома Казани.
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