Тренер «Ак Барса»: «Главное — как мы среагируем на чувствительное поражение от «Амура»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча с «Барысом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Главное — то, как мы среагируем на чувствительное поражение от «Амура». Все линии сыграли ниже своих возможностей. По общению с ребятами все нормально. Осталось это доказать на льду.

— Для «Ак Барса» это будет первый матч без зрителей. Непривычно?

— Конечно. Мы смотрели матч «Барыса» с «Йокеритом», атмосфера совсем не та без болельщиков, — приводит слова Зубова пресс-служба клуба.

Днем ранее «Ак Барс» разгромно уступил в гостях хабаровскому «Амуру», пропустив семь шайб за матч. Всего в последних 11 встречах в КХЛ команда из Казани проиграла 7 раз. Сам Квартальнов после поражения в Хабаровске заявил, что «Ак Барсу» не хватает забитых голов, но при этом он не ищет оправданий результатам команды.

Сегодня казанская команда сыграет в Казахстане против местного «Барыса». Из-за ограничений по коронавирусу встреча пройдет без болельщиков.

Сама игра начнется в 16.30 по мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».