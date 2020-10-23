Новости общества

12:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани после капремонта открылась спортшкола «Касатка»

12:35, 23.10.2020
В Казани после капремонта открылась спортшкола «Касатка»
Фото: Марат Мугинов

В Казани после капремонта открылась спортивная школа олимпийского резерва «Касатка» на улице Рихарда Зорге, 64. В этом году школа отмечает свое 60-летие.

Капитальная реконструкция здания началась в 2018 году и проходила в несколько этапов. Сначала строители привели в порядок фасад, кровлю, усовершенствовали систему отопления.

Марат Мугинов

В апреле 2020 года начался ремонт внутри помещения: было заменено техническое оборудование, канализация, системы вентиляции, отремонтирована чаша бассейна.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов торжественно открыл пять новых спортивных объектов в Татарстане.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем