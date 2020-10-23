В Челнах обвиняемому в убийстве вынесли оправдательный приговор: прокуратура обжалует решение

В Набережных Челнах присяжные оправдали обвиняемого в убийстве. В прокуратуре Татарстана уже заявили о намерении обжаловать судебное решение в апелляционном порядке.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. Согласно версии следствия, 24 марта 2019 года он умышленно ударил ножом в живот человека, с которым у него вышел конфликт.

Присяжные заседатели вынесли вердикт, что вина подсудимого не доказана, и вынесли оправдательный приговор.

«Оправдан в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, ввиду его непричастности к совершению преступления, за ним признано право на реабилитацию», — сообщается на сайте суда.

Ранее в Казани арестован подозреваемый в двойном изнасиловании.

