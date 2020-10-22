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В Казани арестован подозреваемый в двойном изнасиловании

16:54, 22.10.2020
В Казани арестован подозреваемый в двойном изнасиловании
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Только что Кировский райсуд Казани заключил под стражу 44-летнего Роберта Гайнуллина, подозреваемого в избиении и изнасиловании несовершеннолетней и ее матери — своей сожительницы, а также похищении последней. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре Татарстана.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Расследование резонансного дела ведет Следком. По данным следствия, у подозреваемого за плечами три судимости, последняя — за убийство. В июне 1999 года Верховный суд РТ приговорил Гайнуллина к 18 годам колонии, в 2016-м он вышел на свободу.

По версии следствия, 20 октября мужчина вломился в квартиру одного из домов в поселке Юдино города Казани, где находились 13-летний сын и 16-летняя дочь его бывшей сожительницы. Угрожая расправой, связал их, после чего изнасиловал девушку, а затем избил и изнасиловал их мать, вернувшуюся домой. После этого он насильно усадил женщину в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Тем же вечером его удалось задержать и освободить потерпевшую.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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