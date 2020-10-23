В Татарстане кассирша обманула грабителя с пистолетом

В Татарстане кассирша в букмекерской конторе обманула мужчину, который угрожал ей пистолетом. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Случай произошел в Бугульме. Нетрезвый мужчина требовал деньги у кассира букмекерской конторы и угрожал пистолетом. Женщина не растерялась и сказала, что ей нужно зайти за деньгами в подсобку, после чего она вернется и отдаст наличность. При этом она смогла нажать на кнопку экстренного вызова охраны.

Мужчина убежал, но прибывшие росгвардейцы выяснили приметы нападавшего и приступили к его поиску. На одном из перекрестков города они заметили похожего мужчину, им оказался ранее судимый нетрезвый житель города. При нем оказался пневматический пистолет.

Мужчину передали в полицию для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Росгвардия будет напоминать об окончании срока лицензий на оружие.

