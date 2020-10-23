Общественники обсудили варианты строительства трассы Москва-Казань

Общественники обсудили варианты строительства трассы М12 «Москва-Казань». Заседание рабочей группы состоялось вчера.

Так, базовый вариант протяженностью 65,78 км предполагает строительство 12 мостов и 20 путепроводов, в том числе моста через Волгу протяженностью 4,6 км в районе Кзыл-Байрака, а также переустройство 9,66 км магистральных нефтепроводов, в том числе 5,6 км — через Волгу. Под него изымается 328,9 га земель, в том числе 56,84 га лесопарков и 53,72 га — в населенных пунктах (земли ИЖС) и СНТ.



«Синий» вариант длиной 70,35 км, который был разработан проектировщиками позднее, предполагает строительство 17 мостов и 11 путепроводов, моста через Волгу в районе Гребеней протяженностью 3,9 км, переустройство 1 959 км магистральных нефтепроводов и изъятие 332,25 га земель (95 га лесопарков и 9,89 га в населенных пунктах). Он считается самым оптимальным.

realnoevremya.ru

«Фиолетовый» протяженностью 69,52 км, предложенный общественниками, потребует строительства 12 мостов и 20 путепроводов, моста через Волгу длиной 5,6 км и переустройства все тех же 1 959 км магистральных нефтепроводов, задевает лишь 57,45 га лесопарков и 4,32 га под индивидуальными жилыми домами и дачными участками.



Однако у активистов есть вопросы к «синему», основному, варианту дороги, поскольку он наносит большой ущерб особо охраняемым природным территориям, а заодно и проживающим в мелких населенных пунктах вдоль будущей трассы людям, чьи земельные участки изымут под строительство платной магистрали.



Представители Минлесхоза отметили, что вместо вырубленных деревьев будут посажены новые.

Подробнее о том, как проходило заседание — в репортаже «Реального времени».