Строительство М-12 в Татарстане не потребует вырубки большого количества деревьев

Фото: Инна Серова

Трассировка скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань не потребует вырубки большого количества деревьев. Об этом заявил представитель АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» Андрей Резвяков на заседании рабочей группы по строительству автодороги.

«Вся вырубка леса будет осуществлена строго в пределах полосы отвода. Дополнительно никакой вырубки под расположение автомобильной дороги сверх того, что зарезервировано под полосу отвода, не предусмотрено. Экологические нормы настолько строгие, что мы обязаны будем пройти экспертизу, в том числе и по лесу», — цитирует Резвякова «Татар-Информ».

realnoevremya.ru

Спикер уверяет, что при строительстве трассы будет учтено каждое дерево. Кроме того, предусмотрены компенсационные посадки.

Ранее сообщалось, что активисты хотят максимально отодвинуть М-12 от населенных пунктов Татарстана.

