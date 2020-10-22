«Нефтехимик» дома проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

«Нефтехимик» дома уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе нижнекамской команды голами отметились Бикмуллин и Хайруллин. У гостей по одной шайбе забросили Василевский, Обидин, Плэтт, Голышев и Мэйсек.

Отметим, что «Автомобилист» играл без своего лидера нападающего Павла Дацюка, который получил травму.

«Нефтехимик» — «Автомобилист» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Голы:

0:1 — 04:13, Василевский (Протапович);

0:2 — 04:38, Обидин (Секстон, Коварж);

1:2 — 16:44, Бикмуллин (Грошев);

1:3 — 18:30, Плэтт (Трямкин, Василевский);

2:3 — 23:09, Хайруллин (Гудачек, Бикмуллин);

2:4 — 43:48, Голышев (Плэтт, Литовченко);

2:5 - 46:31, Мэйсек (Голышев).