В Казани прошел рейд по выявлению автохамов, не пропускающих скорую и спасателей — видео

В Татарстане возросло число вызовов скорой помощи, а вместе с этим увеличилось число жалоб на автохамов. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

За 9 месяцев 2020 года в Татарстане составлено больше 120 протоколов за непропуск автомобилей со спецсигналами. Сегодня полицейские вышли в рейд по выявлению нарушителей, которые не уступают дорогу автомобилям со спецсигналами. В качестве приманки использовали пожарную машину, ведь каретам скорой помощи сейчас не до учений.

Автолюбители, которые не уступают дорогу медикам и спасателям оправдываются, что не заметили, не услышали из-за громкой музыки или не смогли перестроиться.



