В клинике КФУ рассказали о работе в период пандемии

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Заведующая отделением профилактики Университетской клиники КФУ Лилия Мингазутдинова рассказала о работе университетской клиники КФУ в период пандемии коронавируса.



По ее словам, поликлиника обслуживает более 40 тысяч прикрепленного населения, а обслуживание вызовов из-за их возросшего числа иногда продолжается до 23.00, несмотря на установленный график с 8.00 до 20.00. «В субботу и воскресенье также осуществляется прием пациентов, требующих неотложной амбулаторной помощи».

«Для пациентов с признаками ОРВИ, имеющих высокую температуру, организован отдельный вход в здание через фильтр, где их принимает медицинский персонал, а далее маршрутизируют на прием к дежурному врачу; при необходимости в день приема осуществляется взятие анализов мазка на COVID-19 методом ПЦР», — пояснила заведующая отделением.

Она напомнила о необходимости соблюдения мер профилактики против распространения инфекций. Один из ключевых факторов — своевременное обращение пациента в медучреждения в случае появления симптомов ОРВИ.

Ранее Лилия Мингазутдинова рассказывала, как противостоять гриппу и ОРВИ осенью.

