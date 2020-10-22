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«Синтез» сыграет в Казани два матча с «ЦОП Москомспорта» без зрителей

13:03, 22.10.2020
«Синтез» сыграет в Казани два матча с «ЦОП Москомспорта» без зрителей
Фото: realnoevremya.ru

«Синтез» сыграет дома против «ЦОП Москомспорта» в матче 11-го тура чемпионата России по водному поло.

Московский клуб согласился перенести игру на более раннюю дату по просьбе казанцев. Встречи пройдут 23 и 24 октября в Казани, сообщает пресс-служба клуба.

При этом оба матча состоятся без допуска болельщиков на трибуны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Вначале команды сыграют 23 октября в 18.00, после чего на следующий день начнут в 12.00 по мск.

Напомним, ранее «Синтез» дважды разгромил «ЦОП Москомспорта» со счетом 21:7 и 17:3.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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