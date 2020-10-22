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В Татарстане сохраняется темп прироста заболеваемости коронавирусом 0,6% за сутки

11:08, 22.10.2020
В Татарстане сохраняется темп прироста заболеваемости коронавирусом 0,6% за сутки
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сохраняется темп прироста заболеваемости коронавирусом 0,6% за сутки. Это один из самых наименьших показателей по России.

Помимо Татарстана, темп 0,6% зафиксирован в Подмосковье, Чувашии и Челябинской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Чечне и Ненецком автономном округе — 0,2%, второе место с приростом в 0,5% занимают Чукотский автономный округ и Дагестан.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане достиг 0,6%.

ОбществоМедицина Татарстан
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