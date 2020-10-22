Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК
ВСК снова вошла в рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК.
По итогам 2019 года ВСК расположилась в рейтинге на 170 месте по размеру выручки. Среди российских компаний финансового сектора ВСК заняла 20-ю строчку списка участников.
По методологии РБК, выручка ВСК в 2019 году составила 84 млрд рублей. Чистая прибыль компании — 7 млрд рублей. Активы ВСК, по данным консолидированной отчетности, выросли до 154,8 млрд рублей, капитал до 31,3 млрд рублей.
Журнал РБК публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России в шестой раз. Основным показателем рейтинга, по которому производится ранжирование компании, является чистая выручка — выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин.
Для страховых компаний показатель рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при наличии).
Задачи рейтинга — определить крупнейшие российские компании с выявлением принадлежности по отраслям, а также определить тенденции в экономических процессах, происходящих в секторах российской экономики.
Совокупная выручка компаний, вошедших в новую версию рейтинга, выросла на 4,3% по итогам 2019 года и составила 89,24 трлн рублей.
ВСК имеет высокие показатели финансовой устойчивости, стабильно развивается. Консолидация усилий нашей высокопрофессиональной команды позволяет нам неизменно предлагать клиентам наиболее удобные продукты и сервисы. Это дает нам возможность регулярно подтверждать статус надежного и востребованного страховщика. Результаты рейтинга этому свидетельствуют», — сказал генеральный директор ВСК Александр Тарновский.
Справка
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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