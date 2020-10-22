Онлайн-школа по изучению татарского языка «Ана теле» приостанавливает уроки с преподавателями

С 30 октября уроки татарского языка с преподавателями в онлайн-школе «Ана теле» будут временно прекращены. Ученики смогут самостоятельно изучать язык при помощи материалов и заданий.

Руководитель по продвижению проекта «Ана теле» Айгуль Басырова пояснила «Реальному времени», что уроки с преподавателями прекращаются на два месяца из-за «вопросов с оплатой». «Это связано с бюджетом, Минобрнауки выделяет определенный бюджет на преподавателей. Так что не все пользователи могут использовать разговорные уроки. На 2 месяца мы останавливаем, потому что есть вопросы с оплатой».

commons.wikimedia.org

Сейчас в школе обучаются 26,5 тысячи человек. При этом за последний год записались 21,5 тысячи. Также прирост учащихся был и в период пандемии, когда люди перешли на онлайн-образование.



Проект «Ана теле» стал формироваться в 2013 году по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Источник финансирования — бюджет республики.

Подробнее о будущем онлайн-школы по изучению татарского языка — в материале «Реального времени».

