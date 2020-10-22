Томи Ламса: «Салават» устал физически и эмоционально»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса подвел итоги матча с «Витязем», где уфимская команда потерпела поражение со счетом 3:4.

— Была четвертая игра на выезде. Мы были немного уставшие физически и эмоционально. Провели хорошо третий период. Но совершали ошибки, которые помогли сопернику нас обыграть. Опустошенность от усталости сказалась.

— Первое звено сегодня заработало показатель полезности "-3". Что скажете об их игре?

— Да, они провели не самый лучший матч. Надеюсь, что в следующих играх они сыграют лучше. В сезоне 60 игр, они еще проявят себя, — сказал Ламса.

Также финский тренер прокомментировал отсутствие нападающего Михаила Воробьева и появлением в составе Родиона Амирова.

— Сегодня попробовали сыграть именно так. Амиров хорошо сыграл в четвертом звене, дал энергии, — цитирует Ламсу издание «Горобзор».

Фото: vk.com/hcvityaz

Ранее после поражения от «Куньлуня» (3:5) тренер «Салавата Юлаева» заявил, что уфимская команда сможет набрать необходимые игровые кондиции до игр сборных в Евротуре в ноябре.

После 21 проведенной игры команда из столицы Башкортостана набрала 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.