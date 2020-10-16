Ламса: «Поражение от «Куньлуня» — нынешний уровень «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса объяснил причины поражения от «Куньлуня» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, на игре команды сказываются последствия коронавируса.

«Сложная игра, мы хорошо начали, забили два гола. После чего возникли проблемы, пока нас не хватает на 60 минут. Последствия карантина все еще сказываются, такая у нас ситуация. Мы, можно сказать, начинаем все заново теперь, после возвращения игроков. И прямо сейчас это наш уровень. Работаем над тем, чтобы набрать кондиции и обрести прежний уровень», — сказал Ламса.

Фото: vk.com/hcsalavat

При этом финский тренер намерен выбираться из функциональной ямы через матчи КХЛ. Он полагает, что хоккеисты смогут набрать необходимые кондиции до игр сборных в Евротуре в ноябре.

«Надеюсь, мы наберем кондиции до ноябрьской паузы, но это будет непросто сделать. Теперь нас ждет важный матч в субботу с «Авангардом». Мы выпустили всех хоккеистов, чтобы они набирали форму через игры. Нужно давать им игровое время, так они быстрее вернутся в ритм», — отметил Ламса.

Накануне «Салават Юлаев» в гостях уступил ХК «Куньлунь» (3:5), ведя по ходу матча со счетом 2:0. Впервые за долгое время, на льду появились все ведущие хоккеисты уфимской команды, которые пропустили некоторый отрезок в КХЛ из-за положительных результатов на коронавирус.