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Миранчук отметился голом в дебютном матче за «Аталанту»

06:37, 22.10.2020
Миранчук отметился голом в дебютном матче за «Аталанту»
Фото: atalanta.it

«Аталанта» в гостях крупно обыграла датский «Мидтьюлланд» (4:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Один из мячей на счету российского полузащитника Алексея Миранчука. Россиянин вышел на замену в конце матча и спустя 8 минут отправил мяч в сетку ворот датского клуба.

Это был первый выход Миранчука на поле в форме «Аталанты» после перехода из московского «Локомотива».

Напомним, российская команда накануне сыграла вничью в гостях с австрийским «Зальцбургом» (2:2). Подробнее о выступлениях «Локомотива» и двух украинских клубов в первом туре Лиги чемпионов можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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