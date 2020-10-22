В Москве задержали бывшего главного тыловика Росгвардии

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В среду следователи задержали бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Курировавшего снабжение войск Национальной гвардии генерала подозревают в мошенничестве.

Следствие подозревает, что еще в 2012 году жена генерала незаконно получила помещение в доме для служащих внутренних войск МВД. В этом помещении открылась парикмахерская.

Фото: kremlin.ru

В СКР подсчитали, что помещение было приобретено по заниженной стоимости в 0,98 млн рублей, тогда как на рынке оно должно оцениваться в 21 млн, пишет «Коммерсантъ».

Также следователи допускают, что бывший заместитель Виктора Золотова мог быть причастен к хищениям и злоупотреблениям при закупках формы для росгвардейцев.