В Казани в онлайн-формате проходит благотворительный забег

В Казани проходит благотворительный забег Красного Креста 2020/21 «Бежим впереди чрезвычайных ситуаций». Он проходит в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Забег стартовал еще 26 августа и продлится 9 месяцев. Завершится он большим праздничным мероприятием «Живой забег на ВДНХ» 22 мая 2021 года, где победителям беговых дистанций вручат призы, а затем пройдет концерт.

frsirrc.com

Более подробную информацию о благотворительном забеге можно узнать по ссылке.



Ранее в Казани прошел Казанский марафон.