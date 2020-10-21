В Челнах будут судить мужчину за избиение 11-летнего ребенка, задевшего палкой окно

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который избил 11-летнего ребенка.

Напомним, что все произошло 16 августа. Двое 11-летних мальчишек строили шалаш в поселке ЗЯБ в Челнах. Собрав ветки, они несли их мимо многоквартирного жилого дома. При этом одна из веток задела окно на первом этаже, после чего хозяин квартиры выскочил на улицу. Мужчина схватил одного из мальчиков за шиворот и горло и бросил на асфальт. В результате падения ребенок получил перелом затылочной кости.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Его поместили под стражу, свою вину он не признал.

В скором времени дело рассмотрит суд. Вместе с уголовным делом в суд будет направлен иск прокуратуры о взыскании затрат государства на лечение ребенка.