«Одноклассники» запустили второй сезон проекта для родителей #меняволнует

Фото: Одноклассники

Социальная сеть «Одноклассники» запустила второй сезон проекта для неравнодушных родителей #меняволнует, чтобы рассказать о том, как построить гармоничные отношения с детьми и помогать им в сложные моменты. С 7 по 13 сентября в приложении « Меня волнует » будут проходить трансляции вебинаров и круглых столов от экспертов, а также публиковаться полезные статьи и инструкции. Каждый день будет подниматься актуальная тема, посвященная определенному этапу родительства: от подготовки к рождению ребенка до особенностей воспитания подростков и отношений с взрослыми детьми.

ОК посещает множество людей разного возраста, которые приходят в социальную сеть, чтобы обменяться эмоциями с родными и близкими. Часто в ОК родители общаются со своими детьми, и для соцсети важно, чтобы это общение было комфортным для всех участников.

Для этого социальная сеть объединилась с ведущими СМИ, которые осветят в проекте темы ЭКО, врожденных патологий у детей, сексуального воспитания, травли и буллинга, виртуального мира подростка и киберзависимости, а также конфликта поколений. Благодаря проекту #меняволнует пользователи ОК получат ответы на самые острые вопросы, которые помогут комфортно общаться родителям и детям как в соцсети, так и за ее пределами.



Своим мнением о том, как не потерять связь поколений, разговаривать с детьми на сложные темы и не ранить чувства подростков, для проекта #меняволнует также поделились Елена Темникова, Юлия Савичева, Гарик BURITO, секс-просветительница Татьяна Никонова, блогеры Светлана Краснякова, Виктория Очень Добрая, Полина Шейнер, Ирина Ушакова.

