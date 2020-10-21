Главный архитектор Казани представила концепцию развития исторического поселения

Сегодня в реестре объектов культурного наследия Казани 565 объектов, из них 126 — федерального значения, 371 — регионального, 68 — местного, сообщила сегодня на заседании Казгордумы главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Она напомнила, что объекты местного значения с 2015 года под опекой исполкома, а федерального — Госкомитета по охране ОКН. Казань получила статус исторического поселения регионального значения, и в 2017 году утвердили границы и предмет охраны, включающий 431 исторически ценный градоформирующий объект. Тухватуллина сообщила, что для реализации принципов концепции исторического поселения уже провели работу по изменению местных нормативов градостроительного проектирования. Это увеличит активность в центре города, привлечет инвестиции.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил создать при главном архитекторе Казани проектный офис, чтобы застройщики и проектировщики получили новую нормативную базу, которая должна упростить их работу в сохранении исторического центра. Тухватуллина подчеркнула, что существует разночтение границ и режимов буферной зоны Казанского кремля по графическим материалам Минкульта РФ и ЮНЕСКО. Сейчас приводят в соответствие эту документацию, в чем заинтересованы заказчики работ, потому что они должны информировать ЮНЕСКО о своих намерениях.

realnoevremya.ru

Директор девелоперской компании «Основа» Эдуард Колтун предложил поддержать его инициативу внести законодательные поправки на республиканском и федеральном уровне. Он предложил ввести ответственность собственников объектов культурного наследия за бездействие, усилить контроль выполнения обязательств, регламентировав сроки, ввести льготы по подключению к инженерным сетям исторических памятников

Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение заняться этими вопросами, а через две недели на «деловом понедельнике» заслушают отчет Ильсияр Тухватуллиной по работе комиссии в этом направлении.