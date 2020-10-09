73% татарстанцев недовольны своей зарплатой

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Лишь 26% работающих по найму татарстанцев устраивает их зарплата. Остальные 73% рассказали о недовольстве нынешним уровнем дохода, сообщает служба исследований HeadHunter.



Среди недовольных больше всего сотрудников из таких сфер, как «Наука, образование», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Продажи».

Больше в 1,5—2 раза хотели бы зарабатывать 32% жителей Татарстана, недовольных своим уровнем заработка, 38% — в 2—3 раза, еще 15% — в 3—4 раза.

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Более половины опрошенных сообщили, что уровень зарплаты с начала года не изменился, 25% татарстанцев отметили уменьшение зарплаты, 16% сообщили о ее увеличении.

Отметим, по данным сервиса по поиску работы, средняя зарплата в республике — 37 895 рублей, средняя ожидаемая составляет 41 357 рублей.

Напомним, эксперты составили топ-5 лучших вакансий в Татарстане.