В России предложили запретить рекламу в почтовых ящиках

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил запретить любую рекламу в почтовых ящиках, если не получено разрешение жильцов дома. Соответствующее письмо он направил главам Минцифры и Минстроя России.

Член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов сообщил, что российское законодательство не содержит понятия «безадресная рассылка», а потому сегодня подобный почтовый спам запретить сегодня нельзя.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Зубарев считает, что главной проблемой является принадлежность самих ящиков. Они не принадлежат гражданам, уверен депутат.

Инициативу уже поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при Минстрое, пишут «Известия».

Эксперты считают, что предложение должно быть детально проработано. Необходимо утвердить список разрешенных для распространения материалов, проработать механизм контроля и не забыть про мелкий бизнес, для которого это порой является единственным инструментом рекламы.