Гостелерадиофонд опубликовал документальный фильм о Челнах 1979 года

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Во вторник Гостелерадиофонд России опубликовал на своем канале в YouTube документальный фильм о Набережных Челнах, снятый в 1979 году.

В короткой ленте рассказывается о рекордных показателях рождаемости в Челнах, огромном количестве первых классов, КАМАЗе, благоустройстве и озеленении.

Отдельно уделено внимание местным поэтам. Также обратились авторы и спорту.