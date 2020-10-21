Новости общества

05:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гостелерадиофонд опубликовал документальный фильм о Челнах 1979 года

04:33, 21.10.2020
Гостелерадиофонд опубликовал документальный фильм о Челнах 1979 года
Фото: скриншот

Во вторник Гостелерадиофонд России опубликовал на своем канале в YouTube документальный фильм о Набережных Челнах, снятый в 1979 году.

В короткой ленте рассказывается о рекордных показателях рождаемости в Челнах, огромном количестве первых классов, КАМАЗе, благоустройстве и озеленении.

Отдельно уделено внимание местным поэтам. Также обратились авторы и спорту.

ОбществоИстория Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем