Власти Татарстана увеличили долю приватизируемых акций РЦИ «Химтех» до почти 75%
Правительство Татарстана утвердило постановление, которое вносит изменения в прогнозный план приватизации госимущества республики. Этот документ увеличивает долю приватизируемых акций АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий».
Согласно постановлению, власти республики передадут в частные руки не 23,66%, как планировалось ранее, а 74,66%.
Таким образом приватизируемая доля РЦИ «Химтех» увеличена на 49 п.п.
Постановление 17 октября подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Ранее «Реальное время» уже писало об утвержденном плане приватизации на 2020 год.ОбществоВластьБизнес Татарстан
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