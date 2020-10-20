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Власти Татарстана увеличили долю приватизируемых акций РЦИ «Химтех» до почти 75%

20:28, 20.10.2020
Власти Татарстана увеличили долю приватизируемых акций РЦИ «Химтех» до почти 75%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Правительство Татарстана утвердило постановление, которое вносит изменения в прогнозный план приватизации госимущества республики. Этот документ увеличивает долю приватизируемых акций АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий».

Согласно постановлению, власти республики передадут в частные руки не 23,66%, как планировалось ранее, а 74,66%.

Фото: electroclaster.ru

Таким образом приватизируемая доля РЦИ «Химтех» увеличена на 49 п.п.

Постановление 17 октября подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее «Реальное время» уже писало об утвержденном плане приватизации на 2020 год.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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