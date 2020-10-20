В Казани участники Форума породненных городов и муниципалитетов стран БРИКС приняли декларацию

В Казани участники Форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС приняли итоговую декларацию. Напомним, двухдневное мероприятие прошло на онлайн-площадке в Казани.



Сегодня во время пленарного заседания представителей муниципалитетов стран БРИКС в видеообращении приветствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что форум утвердился в качестве полезной площадки для общения по муниципальным вопросам. По словам Лаврова, богатые многовековые традиции Казани сочетаются с ее современным динамичным развитием, и эта встреча пополнит копилку мероприятий БРИКС в 2020 году, поможет развитию контактов «пятерки», а это в свою очередь даст надежные скрепы для связей между государствами.

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«Пандемия внесла коррективы, в течение нескольких месяцев окружающий мир кардинально изменился, мы столкнулись с реальностью, которая вынудила пересматривать программу развития», — отметил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, который является президентом Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления.

Он отметил, что перед людьми в любой точке земного шара сейчас встали схожие вызовы: важно защитить социальную, культурную сферу, поддержать здравоохранение, обеспечить охрану окружающей среды, а также обеспечить каждого человека достойной работой. Мэр Казани напомнил о том, что у столицы Татарстана 56 городов-побратимов. Он рассказал, как живут рядом люди разных национальностей, какие события здесь прошли за последние несколько лет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань примет Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС.

