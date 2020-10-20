Информация о жесткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась

Фото: МЧС по РТ (архив)

Информация о жесткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась. Об этом сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

Собственник воздушного судна установлен. Благополучную посадку в поселке Вишневка Советского района совершил автожир типа «Альфа».

«Возможно, что именно из-за особенностей конструкции винтокрылого летательного аппарата, использующего для создания подъемной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт, очевидец принял за падение вертолета штатную посадку автожира», — объяснили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Напомним, что сегодня в МЧС дальнобойщик сообщил, что на 823-м км трассы М-7, вблизи села Богородское, упал вертолет.

