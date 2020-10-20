Череповецкий учредитель поставил на паузу выпуск газеты «Ва-банкъ» в Казани

Не закрылась, а приостановила выпуск?

В Казани перестала выпускаться одна из крупнейших газет — «Ва-банкъ», которая выходила больше 20 лет. Близкий к руководству казанского издания «Ва-банкъ» источник пояснил «Реальному времени», что газета не прекращает, а приостанавливает выпуск.



Согласно выходным данным последнего выпуска от 7 февраля 2020 года в архиве на сайте издания, учредителем и издателем является ООО «Медиа1», зарегистрированное в Череповце.

Гендиректор и бенефициар компании Антон Огорелышев подтвердил «Реальному времени» информацию о приостановке деятельности издания — «в связи с негативной ситуацией на рынке» в период пандемии. Однако он также не исключил, что «Медиа1» может вернуться к изданию «Ва-банкъ» в Казани в более благоприятные времена.

Вообще, информация о закрытии газеты «Ва-банкъ» то и дело всплывает в телеграм-каналах. Активно закрытие обсуждалось в апреле — когда пандемия обрушила рекламный рынок как в республике, так и за ее пределами и были все основания ожидать закрытия офлайн-изданий, чей доход сильно завязан на рекламе. Однако позже появилось сообщение о выходе номера за 24 апреля. Судя по архиву, номер так и не вышел в печать — последний датируется февралем 2020 года.



Согласно данным Роскомнадзора, лицензия издания «Казанский выпуск. Ва-банкъ» была приостановлена. Дата отзыва неизвестна, однако указывается, что действие свидетельства о СМИ приостановлено «по решению учредителей». Добавим, что издающее «Ва-Банкъ» в Казани и других городах ООО «Медиа1» завершило 2019 год с выручкой в 11,6 млн рублей и чистой прибылью в 1,8 млн рублей.



Как и к кому переходил «Ва-банкъ»

Сам товарный знак «Ва-банкъ» зарегистрирован на ООО «Интермедиагрупп» — судя по всему, это российско-американский холдинг Hearst Shkulev, на это юрлицо завязаны сайты их изданий. Согласно сайту медиахолдинга, Hearst Shkulev Publishing ведет проекты Woman.ru, Wday.ru, ELLE, ELLE girl, ELLE DECORATION, MAXIM, Marie Claire, Parents.ru, PSYCHOLOGIES, DEPARTURES, «Антенна-Телесемь», StarHit.ru. У него есть «дочка» в Казани — «Интермедиагрупп Казань», на которую зарегистрирован сайт казанской газеты «Ва-банкъ». С 7 июля эта дочерняя компания находится в стадии ликвидации.

Однако еще в 2016 году в СМИ появилась информация, что холдинг продал права на выпуск газеты в Казани. Компанию выкупила компания «Медиа1» предпринимателя Валерия Бурцева из города Череповца, владельца холдинга «Форвард Медиа». В 2016 году ООО «Медиа1» напрямую принадлежало Бурцеву. Сейчас директором и бенефициаром является упомянутый выше Антон Огорелышев, он также является директором в ряде других связанных с Бурцевым компаниях.

Фото: cher-is.com

В том же году Бурцев выкупил казанскую франшизу «Комсомольской правды», а позже — франшизы этого издания в ряде других регионов. Тогда эксперты засомневались в продуктивности сделки, так как рекламодатели стремительно уходили в интернет. «Комсомольская правда» же продолжает свою работу — об этом в разговоре с «Реальным временем» заявил и Огорелышев. Вероятнее всего, издание остается на плаву благодаря тому, что, помимо печатной версии, развивало собственную интернет-площадку. У издания «Ва-банкъ» же интернет-ресурса фактически нет: официальный сайт является по большей части лендингом для рекламодателей.



Ольга Плешкова, Александр Артемьев