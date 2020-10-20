В Казани приостановлен выпуск газеты «Ва-банкъ», она выходила более 20 лет

В Казани закрылась газета «Ва-банкъ». Она работала в городе более 20 лет.



Корреспондент «Реального времени» позвонил по указанному на сайте издания номеру, и ему рассказали, что газета «Ва-банкъ» закрылась около месяца назад, сейчас там находится «Комсомольская правда».

На сайте газеты «Ва-банкъ» называют «самым популярным бесплатным изданием Казани». Тираж газеты составлял 284 тысячи экземпляров.

Отметим, ООО «ИНТЕРМЕДИАГРУП КАЗАНЬ», на которую зарегистрирован сайт газеты, по данным системы «Спарк-Интерфакс», находится в стадии ликвидации с 7 июля этого года.