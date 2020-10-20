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В Минздраве Татарстана рассказали о пострадавших в ночной аварии около «Меги»

09:09, 20.10.2020
В Минздраве Татарстана рассказали о пострадавших в ночной аварии около «Меги»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в результате аварии возле «Меги» пострадала 28-летняя девушка, об этом «Реальному времени» рассказали в Минздраве Татарстана.

Минувшей ночью произошло массовое ДТП. По данным очевидцев, Citroën снес три автомобиля.

В скорую сообщили о трех пострадавших в результате аварии. Однако на месте оказалась только девушка. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в 7-ю горбольницу, уточнили в ведомстве.

ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
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