В Минздраве Татарстана рассказали о пострадавших в ночной аварии около «Меги»

В Казани в результате аварии возле «Меги» пострадала 28-летняя девушка, об этом «Реальному времени» рассказали в Минздраве Татарстана.

Минувшей ночью произошло массовое ДТП. По данным очевидцев, Citroën снес три автомобиля.

В скорую сообщили о трех пострадавших в результате аварии. Однако на месте оказалась только девушка. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга доставили в 7-ю горбольницу, уточнили в ведомстве.

