Власти США обвинили в хакерстве шесть «офицеров ГРУ»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В понедельник Минюст США заочно обвинил шестерых россиян в киберпреступлениях. Американские власти утверждают, что все они являются офицерами ГРУ.

Согласно обвинению, все шестеро программистов причастны к атаке вируса NotPetya, который обрушил энергосистему Украины, передает «Коммерсантъ». Ущерб от этого вируса по всему миру оценивается в $10 млрд.

Также они могут иметь отношение ко взлому почты Эммануэля Макрона и попытке сорвать президентские выборы во Франции.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Также американские власти считают, что обвиняемые пытались проникнуть в системы Организации по запрещению химического оружия и Лаборатории оборонной науки и технологий Великобритании в 2018 году. Утверждается, что для этого они забрасывали сотрудников организаций фишинговыми ссылками.

По версии Вашингтона хакерством занимались Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.