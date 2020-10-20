Большинство татарстанцев жалуются в Роспотребнадзор на сферу торговли

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское управление Роспотребнадзора отчиталось о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2020 года. Всего поступило 11 609 обращений граждан.

Это на 29,4% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, сообщается на сайте управления.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

От общего числа обращений 17,1% составили жалобы на нарушения в сфере торговли. Еще 9% — это жалобы на нарушения на финансовом рынке. На условия проживания жалуются 8% обратившихся в ведомство татарстанцев.

Отмечается, что обращения поступают не только письменно или через сайт ведомства, но и в соцсетях. Например, жалобы граждан во «ВКонтакте» и в Instagram. В последнем случае большинство жалоб касаются коронавируса.