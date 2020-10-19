Отшельника из Челнов выселили из леса: его сторонники собирают для него деньги

Фото: кадр видео телеканала Россия-1

В соцсетях сообщили, что отшельника из Набережных Челнов Владимира Сухова, который жил в лесу, власти решили выселить и привлекли к штрафу за незаконное проживание в лесу. Об этом написала знакомая Сухова Юлианна Дедюля.

Девушка уверена в порядочности Сухова. По словам Юлианны Дедюли, после выхода программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, «некие власти» пришли к Сухову и выписали предписание на выезд из леса и штрафы.

«Владимир Сухов — порядочный, добрый человек, подписал все акты и требования и не стал оспаривать. Сказал, что так будет правильно, что не хочет, чтобы пострадали невинные люди», — пишет Дедюля.

кадр видео телеканала Россия-1

Тем не менее, знакомые Сухова создали петицию для того, чтобы восстановить его в должности общественного лесного инспектора. Все это время Сухов участвовал в акциях по спасению Шильнинского леса, берег лес от самовольного захвата, застройки, вырубки, от алкоголиков, наркоманов, браконьеров, наводил в лесу чистоту, убирал валежник, сухостой и садил молодые деревья, рассказывает Дедюля.

Кроме этого знакомые скинуться на материальную поддержку, чтобы погасить штрафы и расходы, связанные с переездом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что стриптизерша из Челнов сдала ребенка в приют, чтобы уйти к отшельнику в лес. Родители девушки обвинили Сухова в создании секты.

