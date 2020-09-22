Стриптизерша из Челнов сдала ребенка в приют, чтобы уйти к отшельнику в лес

Фото: кадр видео "Россия-1"

На канале «Россия 1» вышел выпуск телепередачи «Прямой эфир» Андрея Малахова, посвященный истории жительницы города Набережные Челны. Женщина ушла к отшельнику, сдав собственного ребенка в приют.

Жительница Челнов Лилия какое-то время жила в Турции, зарабатывая танцами на шесте. Там у нее завязались отношения с женатым турком, от которого она родила сына. После долгих мытарств в чужой стране она вернулась на родину с сыном, однако и здесь не могла устроиться.

В какой-то момент она повстречала отшельника Владимира Сухова. Тот ушел жить в Боровецкий лес 6 лет назад. За это время он создал некое подобие коммуны, собрав вокруг себя единомышленников. Лилия, решив, что ей подходит образ жизни отшельницы, сдала ребенка в приют. Свое решение она объяснила тем, что не хочет, чтобы ребенок воспитывался в семье родителей, так как считает, что его могут бить бабушка с дедушкой.

Родители Лилии уверены, что она попала в секту, и просят помощи.







