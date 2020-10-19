«Иннополис» получил три награды в мировом рейтинге особых экономических зон

Особая экономическая зона «Иннополис» стала обладателем трех наград в международном рейтинге Global Free Zones of the Year журнала fDi magazine: «Инфраструктура для сотрудников», «Внедрение 5G» и «Гибкое офисное пространство».

«В 2019 году ОЭЗ впервые вошла в данный рейтинг, победив в категориях «Специализация в IT» и «Индустрия 4.0» — учитывался инновационный потенциал, показатели наших резидентов», — рассказал гендиректор «Иннополиса» Ренат Халимов.

Составители рейтинга отметили открытие в технопарке им. А.С. Попова четырех коворкингов для стартапов и готовность «Иннополиса» к внедрению 5G, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Фото: realnoevremya.ru

В 2019 году деловая газета Financial Times включила в рейтинг лучших ОЭЗ татарстанские «Иннополис» и «Алабугу».



В сентябре в Иннополисе совместно с «Росэнергоатомом» запустили строительство Центра обработки данных. О том, как это было, читайте в материале «Реального времени».

