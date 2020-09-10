В Иннополисе совместно с «Росэнергоатомом» запустили строительство Центра обработки данных

Сегодня в особой экономической зоне «Иннополис» запустили строительство Центра обработки и хранения данных. В торжественном мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Сегодня в Иннополисе важное событие — мы даем старт крупному и актуальному проекту, который станет новым шагом в развитии нашего партнерства», — сказал Минниханов.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, проект в Иннополисе реализуется концерном «Росэнергоатом» на основе сотрудничества с правительством Татарстана и программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД.

Центр обработки и хранения данных в Иннополисе может стать крупнейшим дата-центром Приволжского федерального округа.

Напомним, что проект АО «Атомдата-Иннополис» по строительству центра обработки и хранения данных был одобрен наблюдательным советом Иннополиса под председательством Минниханова в августе текущего года.

