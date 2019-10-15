Financial Times включил в рейтинг лучших ОЭЗ «Иннополис» и «Алабугу»

Журнал fDi magazine (входит в Financial Times Ltd) опубликовал ежегодный рейтинг лучших особых экономических зон (ОЭЗ). В него вошли татарстанские «Иннополис» и «Алабуга».

Иннополис удостоился особой награды в номинации IT. «На данный момент идет работа над созданием нового индустриального парка, целью которого является привлечение связанных с IT производственных компаний в таких областях, как робототехника, микроэлектроника, аддитивные технологии и прототипирование», — говорится в сообщении журнала.

Кроме того, ОЭЗ «Иннополис» вошла в число зон, перспективных в направлении «Индустрия 4.0».

Награды получила и ОЭЗ «Алабуга». Она отмечена в категориях «Академическое сотрудничество» и «Трансграничное сотрудничество». В первом случае награда присуждена за деятельность «Корпоративного университета Алабуга». Во втором fDi magazine поощряет развитие связей зоны с Китаем.

Стоит отметить, что в первой десятке общего зачета рейтинга российских ОЭЗ нет. Лидером осталась DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов. Далее следуют зоны в Польше, Филиппин, Колумбии, Марокко и других стран.