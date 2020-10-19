МВД Татарстана опровергло фейк о «волонтерах» с масками, пропитанными наркотиками

МВД Татарстана опровергло фейк о том, что по квартирам под видом волонтеров ходят мошенники, раздавая маски, пропитанные наркотическим средством.

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что по квартирам ходят неизвестные и, представляясь волонтерами, раздают маски, якобы пропитанные наркотическим средством. В фейке при примерке маски человек теряет сознание и происходит ограбление.

16.мвд.рф

В МВД Татарстана назвали сообщение фейком и перечислили признаки ложного сообщения:

— нет ссылки на источник информации;

— конкретного указания населенного пункта, где это происходило;

— в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.

Также в ведомстве предупредили, что за распространение в интернете недостоверной информации, которая создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, для граждан предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.



Напомним, что за время пандемии 41 жителя Татарстана наказали за фейки о коронавирусе.

