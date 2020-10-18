Новости общества

21:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трасса Москва-Казань позволит выезжать из города по всем направлениям

20:48, 18.10.2020
Трасса Москва-Казань позволит выезжать из города по всем направлениям
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Будущая трасса М-12 Москва — Казань позволит создать возможность выезда из города во всех направлениях. Об это заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на встрече с жителями деревни Орел Лаишевского района РТ.

Ханифов объяснил, что большие города, имеющие значение государственного уровня, всегда окружают себя дорогами, которые обеспечивают производственные возможности.

realnoevremya.ru (архив)

«Казань превращается в такой хаб, от которого можно двигаться в любую сторону: хочешь на север, юг, запад, восток. Это супер важно», — цитирует чиновника «Татар-Информ».

Ранее Ханифов заявил, что трасса Москва — Казань даст толчок для развития сел и деревень.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем