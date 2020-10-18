Трасса Москва-Казань позволит выезжать из города по всем направлениям
Будущая трасса М-12 Москва — Казань позволит создать возможность выезда из города во всех направлениях. Об это заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на встрече с жителями деревни Орел Лаишевского района РТ.
Ханифов объяснил, что большие города, имеющие значение государственного уровня, всегда окружают себя дорогами, которые обеспечивают производственные возможности.
«Казань превращается в такой хаб, от которого можно двигаться в любую сторону: хочешь на север, юг, запад, восток. Это супер важно», — цитирует чиновника «Татар-Информ».
Ранее Ханифов заявил, что трасса Москва — Казань даст толчок для развития сел и деревень.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым