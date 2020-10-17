Трасса М-12 поможет развивать сельские территории в Татарстане — видео

Трасса Москва — Казань даст толчок для развития сел и деревень. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на третьей встрече с жителями деревни Орел Лаишевского района РТ, сообщают новости телеканала ТНВ.

Жителям он посоветовал рассматривать строительство дороги в перспективе десятка лет.

«Эта дорога даст большой толчок развитию территорий на много лет вперед, надо уметь воспользоваться этим. Нужно во время строительства смотреть не на четыре года вперед — до 2024 года, а до 2030 года», — сказал министр.

Ханифов перечислил возможные перспективы от строительства трассы: будет налажено водоснабжение, решится вопрос по охране животного мира и водоемов. Откроются новые рабочие места для молодежи. Так, например, временные рабочие поселки можно будет перепрофилировать в детские лагеря или спортивные базы.

Также глава района Ильдус Зарипов заявил, что благодаря трассе появиться производство сжиженного природного газа с инвестициями в 1 млрд рублей.

Напомним, что в Татарстане создали рабочую группу во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства республики по вопросу строительства трассы М12 Москва-Казань.

