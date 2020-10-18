Новости общества

19:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казанском метро на рельсы перед поездом бросилась пожилая женщина

19:22, 18.10.2020
В Казанском метро на рельсы перед поездом бросилась пожилая женщина
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казанском метро на рельсы перед поездом бросилась пожилая женщина. К счастью, машинист мгновенно среагировал и смог остановить состав.

Как сообщают «Казанские ведомости со ссылкой на пресс-службу МУП «Метроэлектротранс», инцидент произошел в два часа дня на станции метро «Проспект Победы». Женщина дождалась, когда состав въедет на станцию и бросилась под поезд. Машинист, заметив это сразу предпринял действия, чтобы остановить состав.

В итоге женщина не пострадала, ей помогли подняться на платформу через специальный торцевой мостик №3.

Ранее в казанском метро начал работать поезд с обеззараживателем воздуха.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем