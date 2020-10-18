В Казанском метро на рельсы перед поездом бросилась пожилая женщина

Сегодня в Казанском метро на рельсы перед поездом бросилась пожилая женщина. К счастью, машинист мгновенно среагировал и смог остановить состав.

Как сообщают «Казанские ведомости со ссылкой на пресс-службу МУП «Метроэлектротранс», инцидент произошел в два часа дня на станции метро «Проспект Победы». Женщина дождалась, когда состав въедет на станцию и бросилась под поезд. Машинист, заметив это сразу предпринял действия, чтобы остановить состав.

В итоге женщина не пострадала, ей помогли подняться на платформу через специальный торцевой мостик №3.

Ранее в казанском метро начал работать поезд с обеззараживателем воздуха.

