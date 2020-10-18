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В Челнах страховая компания подала в суд на умершего 20 лет назад мужчину

18:13, 18.10.2020 1
В Челнах страховая компания подала в суд на умершего 20 лет назад мужчину
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах страховая компания подала в суд на умершего 20 лет назад мужчину.

Как сообщают «Челнинские известия», в 2012 году страховая компания выплатила жителю города деньги за уничтоженное в результате пожара имущество. Однако позже организация обратилась в суд с требованием возместить ущерб виновника пожара, чье неосторожное курение стало причиной возгорания.

Иск был удовлетворен заочным решением. Однако в суд обратилась родная сестра ответчика, которая заявила, что ее брат не мог быть виновником пожара, так как умер за 12 лет до тех событий — в 2000 году.

В результате решение Набережночелнинского городского суда было отменено.

Ранее в Казани мужчина оформил «путинские выплаты» на себя, оставив без денег бывшую жену и детей.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:16
    Головотяпство, самих надо привлечь
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