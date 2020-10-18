В Казани обсуждают снятую на видео массовую аварию, устроенную водителем BMW

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани водитель BMW устроил массовую аварию с участием четырех автомобилей, после чего скрылся. Видеозапись момента ДТП зафиксировал видеорегистратор.

Авария произошла на улице Краснококшайская в Казани. Судя по кадрам, водитель BWM на скорости задел один движущийся автомобиль. От удара машину развернуло так, что она влетела в соседнюю машину, а та задела еще две, одну из которых вынесло на встречную полосу.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Сообщается, что личность водителя устанавливается.

Ранее на трассе в Татарстане в кювет вылетел газовоз.

