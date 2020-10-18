В Татарстане в кювет вылетел газовоз

Фото: соцсети

На трассе в Татарстане в кювет вылетел газовоз. Кадры с места происшествия выложили пользователи соцсети.

ДТП произошло на объездной дороге у деревни Зеленая Роща в Бугульминском районе республики. Тягач с цистерной съехал с дороги. Грузовик получил повреждения, кабина оказалась наклонена вперед. Сама цистерна выглядит целой. Очевидцы пишут, что цистерна была пустой.

Водитель грузовика также не пострадал.

Ранее дальнобойщик из Нижнего Новгорода пострадал при съезде фуры в кювет — видео.

